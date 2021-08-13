بايدن واثق بأن الكونغرس الأميركي سيرفع سقف الدَّين العام

المصدر: واشنطن ■ رويترز

عبًر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أول من أمس، عن ثقته بأن الكونغرس سيرفع سقف الدَّين العام، قائلاً إن المشرّعين لن يتركوا الولايات المتحدة تتخلف عن سداد ديونها، على الرغم من تهديدات من بعض الجمهوريين بأنهم لن يوافقوا على زيادة سقف الدين.

من جانبها، سلّطت صحيفة «ذا هيل» الأميركية الضوء على انتقاد مجتمع الأعمال والجمهوريين للإدارة، لارتفاع وتيرة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، حيث لا تظهر أي علامات بعد على التراجع، رغم إصرار المسؤولين على أن التضخم الأخير سيكون مؤقتاً.

وقالت الصحيفة إن مطبات السرعة التضخمية تضرب الاقتصاد، مع تعافيه من جائحة الفيروس التاجي، ما تسبب في قلق مجتمع الأعمال ودفع الجمهوريين إلى إعادة وضع أنفسهم طرفاً مسؤولاً مالياً يتجه إلى معركة سقف الديون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news