حزب كردي إيراني معارض يتهم طهران باغتيال أحد قادته في أربيل

المصدر: أربيل ■ أ.ف.ب

اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وهو المجموعة الكردية الانفصالية الأقدم في إيران والذي ينشط في كردستان العراق، أمس، إيران باغتيال أحد قادته في أحد الفنادق في أربيل عاصمة الإقليم. وقال الحزب الذي تعتبره طهران «تنظيماً إرهابياً» وتمّ حظره في العام 1979، في بيان إن «موسى باباخاني عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اغتيل بأيدٍ إرهابية تابعة لجمهورية إيران الإسلامية في مدينة أربيل». وأشار البيان إلى أن باباخاني خطف «الخميس الماضي من قبل إرهابيين اثنين وعثر عليه مقتولاً اليوم (السبت)، وعليه آثار تعذيب في إحدى غرف فندق كولي سليماني في مدينة أربيل». من جهتها، قالت قوات الأمن الداخلي الكردية (الاسايش) في بيان إنه تم إبلاغها «من قبل إدارة فندق كولي سليماني بوجود حادثة قتل في الفندق».

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