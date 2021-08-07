رئيس وزراء اليابان يعتذر عن تخطّيه أجزاءً من خطاب هيروشيما

المصدر: طوكيو ■ رويترز

اعتذر رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، أمس الجمعة، عن تخطّيه بطريق الخطأ أجزاءً من خطاب ألقاه في هيروشيما لإحياء الذكرى السنوية لقصف الولايات المتحدة المدينة بقنبلة نووية قبل 76 عاماً. وذكرت تقارير إعلامية أنه تخطى صفحة من الخطاب، وأن الخطأ لوحظ عندما توقفت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (إن.إتش.كيه) عن عرض عناوين تلخص ما يقوله. وجذب الخطأ الانتباه بسبب أهمية المراسم التي تقام كل عام تذكيراً بالذين لقوا حتفهم نتيجة الانفجار. ويتعرض سوغا بالفعل لضغوط من منتقدين لمضيّه قُدماً في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وسط زيادة في إصابات «كوفيد-19».

وقال سوغا في مؤتمر صحافي بعد مراسم إحياء الذكرى: «أريد أن أغتنم هذه المناسبة لأعتذر عن تخطّي بعض أجزاء من خطابي».

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