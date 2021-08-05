وزير الخارجية الألماني لا يرى أيّ تقدم في لبنان

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

في ذكرى الانفجار المروّع الذي وقع في مرفأ بيروت، شكا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عدم إحراز تقدم في لبنان.

وقال ماس في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح أمس: «بعد مرور عام على الانفجار في مرفأ بيروت، لايزال حجم الدمار مروعاً، وخلفيات هذه الكارثة غير واضحة».

وذكر ماس أن رد فعل ألمانيا في ذلك الحين جاء سريعاً وقدمت المساعدة على الفور، مضيفاً في المقابل أنه بالرغم من مرور عام، لم يتحسن الوضع هناك بالنسبة للعديد من المتضررين.

وأضاف ماس: «لا يوجد حتى الآن أي تقدم على الإطلاق في تشكيل الحكومة أو تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل»، معتبراً ذلك تصرفاً غير مسؤول، نظراً لتدهور الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الناس هناك لم يعودوا يعرفون كيف يُطعمون عائلاتهم.

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