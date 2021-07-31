الحكم على أول مُدان بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ ■ أ.ف.ب

حُكم الجمعة على نادل من هونغ كونغ بالسجن تسع سنوات بعدما أصبح أول شخص يُدان بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة للقضاء على المعارضة. ودين تونغ يينغ-كيت، البالغ 24 عاماً، الثلاثاء، بتهمتَي الإرهاب، بسبب صدمه ثلاثة عناصر من الشرطة بدراجة نارية، وانفصال المقاطعة لرفعه علم حركة الاحتجاج أثناء أحد التجمعات في الأول من يوليو العام الماضي، غداة فرض قانون الأمن القومي. ودين بالسجن ثماني سنوات بتهمة «الإرهاب»، وستّ سنوات ونصف السنة بتهمة «التحريض على الانفصال». وبالنظر إلى إمكانية تخفيف الحكمين جزئياً، قرر القضاة في النهاية الحكم على تونغ بالسجن تسع سنوات.

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