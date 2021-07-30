برّي يدعو إلى رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناءات

المصدر: عن «الأخبار» اللبنانية

عبّر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، عن استعداد المجلس النيابي، وضمناً كتلة «التنمية والتحرير»، لرفع الحصانات «عن الجميع من دون استثناء، بما في ذلك عن القضاء»، الذي وضع يده على قضية نترات الأمونيوم، منذ لحظة رسو الباخرة إلى لحظة حدوث الانفجار.

ولفت بري إلى أنه «مع تعليق كل الحصانات، تماشياً مع الاقتراح الذي تقدّمت به كتلة المستقبل»، مشدّداً على أن «أصابع الاتهام لا تُوجه إلى من تعاون وسيتعاون إلى أقصى الحدود مع القضاء، فأصابع الاتهام يجب أن تُوجه إلى من يحاول الاستثمار في الدماء لأغراض باتت مكشوفة». وأكد بري​ خلال لقائه وفداً من «كتلة المستقبل»، أمس، أن «المجلس النيابي تعاطى في قضية انفجار المرفأ من موقع الحاضن لها».

وأضاف أن «أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء».

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