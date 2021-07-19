زعيم حركة «طالبان» يؤيد تسوية سياسية للنزاع في أفغانستان

المصدر: كابول ■ أ.ف.ب

أعلن زعيم حركة «طالبان» هبة الله أخوند زاده، أمس، أنه «يؤيد بشدة» تسوية سياسية للنزاع في أفغانستان «رغم التقدم والانتصارات العسكرية» التي سجلتها الحركة في الشهرين الأخيرين، في رسالة بمناسبة عيد الأضحى.

وقال أخوند زاده «بدل الاعتماد على الأجانب، دعونا نحل مشكلاتنا في ما بيننا وننقذ وطننا من الأزمة السائدة». واجتمع وفدان عن الحكومة الأفغانية و«طالبان» في قطر السبت لاستئناف المحادثات التي بدأت في سبتمبر ولاتزال متعثرة حتى الآن، في وقت يشن المتمردون هجوماً كاسحاً على القوات الأفغانية سيطروا خلاله على مناطق عديدة.

وقال زعيم «طالبان»: «نحن من جهتنا مصممون على التوصل إلى حل من خلال المفاوضات، لكن الطرف الآخر يهدر الوقت».

وشنت الحركة هجوماً شاملاً على القوات الأفغانية مطلع مايو.

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