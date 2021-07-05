أنقرة تعتزم خصخصة شركة نقل الكهرباء التركية قبل نهاية 2022

المصدر: أنقرة ■ د.ب.أ

أعلنت تركيا، أول من أمس، خطة لخصخصة شركة مملوكة للدولة، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

وبحسب قرار رئاسي، نشرته الجريدة الرسمية أمس، تم إدراج «الشركة التركية لنقل الكهرباء» (TEIAS) في برنامج الخصخصة، ومن المقرر إجراء الطرح العام الأولي للشركة قبل نهاية عام 2022. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن وزارة الطاقة وإدارة الخصخصة ستنسقان عملية الإعداد لإدراج الشركة في البورصة.

وأفادت بيانات إدارة الخصخصة التركية بأن حجم عائدات البرنامج في عام 2020 وصل إلى 22 مليون دولار، وكان ذلك أقل مستوى لها خلال 33 عاماً. وسجلت عائدات الخصخصة أعلى مستوى لها، بواقع 12.5 مليار دولار، في عام 2013.

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