إطلاق الملاحقات القضائية في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

المصدر: بيروت ■ د.ب.أ

أنهى المحقّق العدلي اللبناني في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار مرحلة الاستماع إلى الشهود والمدّعى عليهم ليُطلق مرحلة الملاحقات.

وذكر مصدر إعلامي أن بيطار طلب أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه في تورّطهم بإهمال قصدي، مع علمهم بالخطر، ما تسبّب بوقوع الانفجار.

وحدد بيطار موعداً لم يكشف عنه لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه، كما وجّه كتاباً إلى مجلس النواب يطلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزراء المال علي حسن خليل، والأشغال غازي زعيتر والداخلية نهاد المشنوق السابقين وأخرين لاستجوابهم.

وادّعى بيطار على ضباط في القيادة السابقة والحالية للجيش.

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