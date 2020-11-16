فصل جديد ينتظر بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

بعد نحو 50 عاماً في حضن الاتحاد الأوروبي، تكتب بريطانيا فصلاً جديداً في الأول من يناير. ويتوقع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مستقبلاً رائعاً لبلاده، فيما يخشى مناهضون لـ«بريكست» من غرق المملكة المتحدة في المجهول.

- ما التغييرات التي ستحدث في الأول من يناير؟

-- غادرت بريطانيا رسمياً الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، إلا أنها بقيت تطبّق قواعده خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل. واعتباراً من الأول من يناير 2021، ستكون الدولة إذاً مستقلة، بشكل أفضل أو أسوأ. ستُظهر الأيام المقبلة، بعد آخر جولة من مفاوضات شاقة بين الطرفين، ما إذا كان الانفصال سيحصل مع أو من دون اتفاق شامل مع الاتحاد الأوروبي.

وسيُغرق الخروج من دون اتفاق الصادرات والواردات في دوامة عبر إعادة فرض رسوم جمركية على منتجات، من الخراف إلى السيارات، ما يثير الخشية من نقص في الأغذية والأدوية. لكن حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق، سينبغي على المصدّرين البريطانيين ملء الكثير من المستندات لإثبات أن منتجاتهم يُسمح لها بالدخول إلى السوق الموحدة. ومن الممكن أن تثير زيادة الإجراءات، الفوضى إذا تبيّن أن الاستعدادات غير كافية.

- ما هو مبدأ «غلوبل بريتن»؟

-- باسم مبدأ «غلوبل بريتن» (بريطانيا العالمية)، تؤكد لندن رغبتها في إعادة إحياء شراكاتها في سائر أنحاء العالم، خصوصاً مع الولايات المتحدة (حليفتها الأقرب والأكبر)، وفق قول جونسون، إلا أن هذا الأخير فقد عاملاً مهماً مع هزيمة الرئيس دونالد ترامب، الذي كان مؤيداً متحمساً لـ«بريكست»، في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وضرب فيروس كورونا المستجد بشكل كبير بريطانيا، وتسبّب في تداعيات اقتصادية كبيرة، مهدداً المستقبل المشرق الذي وعد به رئيس الوزراء المحافظ.

ويرتكز مبدأ «غلوبل بريتن» على فكرة ألا تنغلق المملكة المتحدة على نفسها، إنما أن تستدير نحو الخارج، لعقد اتفاقات تبادل حر في أنحاء العالم كافة.

وقالت وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا، ليز تراس، في أواخر أكتوبر: «الآن بعدما عاد مبدأ (غلوبل بريتن)، حان الوقت للمصنّعين والرجال والنساء العاملين والمبتكرين، لمساعدتنا في كتابة فصلنا الأكثر إثارة حتى اليوم». وتفاخرت بعمليات تصدير مستقبلية لكل أنواع المنتجات البريطانية، من الكريما إلى الروبوتات.

ووقعت ليز تراس اتفاقاً تجارياً لمرحلة ما بعد «بريكست» مع اليابان، وتفاوضت بشأن اتفاقات أخرى مع الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا.

وتمثل الاتفاقات المبرمة أو قيد التحضير، بما فيها الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، 80% من التجارة الخارجية بحلول عام 2022، وفق قول الوزيرة، فيما استعادت الحكومة السيطرة على المساعدة الخارجية والتنمية اللتين بات يديرهما وزير الخارجية.

- ماذا عن المملكة المتحدة؟

-- في انتخابات ديسمبر 2019، كان برنامج جونسون يتضمن «تنفيذ بريسكت» ثم التركيز على أولويات البريطانيين، خصوصاً على الخدمات العامة. وكانت الفكرة من ذلك نقل الجهود والاستثمارات إلى المناطق التي لم تستفد من النمو المالي في لندن.

وخلال فترة تفشي وباء «كوفيد-19»، وُضع جانباً برنامج «التحديث»، الذي كان يرتكز على إقامة استثمارات جديدة على غرار خطّ قطارات سريع «إتش إس 2» يربط وسط إنجلترا بشمالها.

لكن الحكومة تؤكد أنها لاتزال تنوي تحقيق أهدافها البعيدة الأمد، وأن الأموال التي تدفعها لندن للاتحاد الأوروبي ستُنفق بشكل أفضل على الأراضي البريطانية.

يطالب بعض المؤيدين لـ«بريكست» بإعادة بناء النموذج الاقتصادي البريطاني جذرياً، لتحويل البلاد إلى نوع من «سنغافورة على نهر التايمز»، أي إلى ملاذ ضريبي للقطاع المالي الأوروبي المتحرر جداً والمنافس على أبواب المملكة المتحدة.

غير أن الحكومة تؤكد أنها لن تتخطى «الخطوط الحمر»، وأن إبرام اتفاقات تجارية لن يحصل على حساب خدمة الصحة العامة «إن إتش إس» أو معايير تصنيع الأغذية.

ومن أجل التوصل إلى اتفاق تجاري، قد تُرغم واشنطن لندن أيضاً على تقديم التنازلات نفسها التي تفاوضت بشأنها أول قوة اقتصادية في العالم مع دول أخرى. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن جو بايدن، وهو من أصل إيرلندي، قد يعرقل خطط جونسون حول إيرلندا الشمالية، على الرغم من الترتيبات المبرمة مع بروكسل.

• يطالب بعض المؤيدين لـ«بريكست» بإعادة بناء النموذج الاقتصادي البريطاني جذرياً، لتحويل البلاد إلى نوع من «سنغافورة على نهر التايمز»، أي إلى ملاذ ضريبي للقطاع المالي الأوروبي المتحرر جداً والمنافس على أبواب المملكة المتحدة.

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