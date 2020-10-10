مع اقتراب الشتاء.. كيف تفرق بين اعراض الانفلونزا وكورونا

المصدر: ترجمة: عوض خيري، عن الغارديان

مع اقتراب فصل الشتاء واحتمالات تزايد حالات نزلات البرد والإنفلونزا، يتساءل البعض ما اذا كان يمكن أن تكون اعراض هذين المرضين مشابهة إلى حد كبير لتلك التي يعاني منها الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا، وما اذا كانوا معرضين لخطر الإصابة به.

فيروس كورونا أو كوفيد -19

الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا أو كوفيد -19 هي الحمى - درجة حرارة 37.8 درجة مئوية (100 فهرنهايت) - وسعال مستمر جديد (جاف عادة)، وفقدان حاسة التذوق أو الشم أو كليهما. وقد يعاني المرضى أحيانًا من التعب والأوجاع والآلام والتهاب الحلق والصداع وضيق التنفس. ومن النادر حدوث إسهال وسيلان أو انسداد في الأنف. ويمكن إن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة.

نزلات البرد

أكثر أعراض البرد شيوعًا هي العطس، والأوجاع والآلام، وسيلان الأنف أو انسداده، والتهاب الحلق. ويمكن الشعور بسعال خفيف. أحيانًا يكون هناك إرهاق، ومن النادر الشعور بالحمى أو الصداع. لا تسبب نزلات البرد الإسهال. ومع نزلة البرد عادة ما يكون هناك ظهور تدريجي للأعراض.

الأنفلونزا

تتمثل اعراض الإنفلونزا بشكل شائع في الحمى والتعب والسعال الجاف والأوجاع والآلام والصداع. ويعاني المرضى أحيانًا من سيلان أو انسداد في الأنف أو التهاب في الحلق. ويمكن أن يحدث الإسهال أحيانًا عند الأطفال. عادة لا يكون هناك عطس مع الأنفلونزا، ولكن يمكن أن يحدث ضيق شديد في التنفس، ومن الملاحظ أن هناك عادة ظهور سريع للأعراض.

نظرًا للطبيعة غير المسبوقة والمستمرة لتفشي فيروس كورونا، يتم تحديث هذه المعلومات بانتظام للتأكد من أنها تعكس الوضع الحالي على أفضل وجه ممكن.

تم تعديل هذه المادة في 19 سبتمبر 2020 لتشمل فقدان التذوق أو الشم أو كليهما كأعراض شائعة لدى المصابين بفيروس كورونا. تم تعديله أيضًا في 28 سبتمبر 2020 لتوضيح أن ضيق التنفس قد يكون أيضًا من أعراض الأنفلونزا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news