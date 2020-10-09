مدينة بلجيكية تتزين بأقنعة «باتمان» لمكافحة انتشار «كورونا»

المصدر: ترجمة:م.م عن «لوسوار»

إذا كنت تتجول في وسط مدينة لييج البلجيكية، على الرغم من هطول الأمطار، في الأيام الأخيرة، وبحثت قليلاً، سترى بالتأكيد أنه قد تم تعديل بعض علامات «القناع الإلزامية»، وإذا لم تفعل ذلك فلا شك في أنك ستنتبه الآن.

وفي الأيام الأخيرة، قام فنانون مجهولون بتحويل الصور التوضيحية لرجل وامرأة يرتديان قناعين إلى شخصيتَي باتمان وروبن، والفكرة ليست سيئة، فهما بطلان مقنعان خارقان في نظر الكثيرين، ولا نعرف الغرض أو من وراء هذه المزحة، لكن المؤكد أنها أثارت ردود فعل إيجابية، على وسائل التواصل الاجتماعي، والبعض، ببساطة، يحيي هذا التغيير، والبعض الآخر يمدح روح الدعابة الخاصة بسكان لييج.

وعلى سبيل المثال، قالت واحدة من مستخدمي الإنترنت، تدعى كارولين: «في لييج الفكاهة موجودة وستبقى، وقد تم تحويل الإشارات في معظمها، منذ الأول من أكتوبر، والأقنعة تتساقط في بعض الأماكن، إذا قررت ارتداءه لا تنسَ أن تستمتع وتعتني بنفسك وقبل كل شيء احتفظ بالابتسامة».

وتعاني بلجيكا موجة ثانية وارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات وعدد الوفيات، ما دعا السلطات المحلية إلى فرض تدابير صارمة، في بعض المناطق الأكثر تأثراً. ويعد القناع إلزامياً في أغلب المناطق بمدينة لييج، إلا أن الكثير لا يفضل ارتداءه في الأماكن المفتوحة.

يعد القناع إلزامياً في أغلب المناطق بمدينة لييج، إلا أن الكثير لا يفضل ارتداؤه في الأماكن المفتوحة.

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