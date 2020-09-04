براءة قطب إعلامي في هونغ كونغ من تهمة «ترهيب صحافي»

المصدر: هونغ كونغ ■د.ب.أ

برأت محكمة قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي، أحد أبرز منتقدي حملة الإجراءات الصارمة الصينية ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية في المدينة، من تهمة ترهيب مراسل من صحيفة تنافس صحيفته «آبل ديلي». ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن القاضية ماي تشونغ قولها في محكمة في هونغ كونغ، أمس، أنها خلصت إلى أن الأدلة غير كافية لدعم الادعاءات بأن لاي قصد إيذاء الصحافي خلال الواقعة التي تعود إلى عام 2017 .

وقالت تشونغ إن لاي بدا وكأنه تصرف بدافع الاندفاع والغضب والإحباط، مضيفة أنها لا تقبل أي كلمات مثيرة للخوف.

وغادر لاي (72 عاماً) المحكمة دون أن ينطق بأي كلمة. ويواجه ما لا يقل عن خمسة تحقيقات جنائية أخرى، منها دعمه لحركة الديمقراطية.

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