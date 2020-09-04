«فوندس مولكراي».. محل ألبان أجمل من غرف القصور

المصدر: ترجمة: مكي معمري «أوديتي سنترال»

تخيّل أنك في أجمل غرف قصر فرساي، من أجل شراء قطعة من الجبن أو بعض الزبادي، ربما يكون هذا هو الشعور الذي ينتاب المتسوق عندما يدخل «فوندس مولكراي»، أجمل متجر الألبان في العالم، ويقع المحل في درسدن، وهو أحد أشهر مناطق الجذب السياحي في المدينة الألمانية، إذ يزوره أكثر من 500 ألف سائح كل عام. وهذا أمر غير معتاد بالنسبة لمتجر ألبان، لكن مرة أخرى هذا ليس متجر ألبان عادياً، فهو يتميز بأجواء القصور، على الرغم من أن البعض يقول إنه يبدو أفضل بكثير من معظم التصميمات الداخلية للقصر.

وتم تزيين المكان بالكامل ببلاط خزفي، ورسم يدوي على طراز عصر النهضة الجديد، من قبل فنانين محليين، وفي عام 1998 حصل «فوندس مولكراي» على لقب «أجمل متجر ألبان في العالم»، من قبل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

وافتتح المحل للمرة الأولى في عام 1879، عندما انتقل المزارع الألماني، بول فوند، من رينهولشاين إلى درسدن، مع أبقاره الست وعدد مماثل من الخنازير. وأنشأ شركة ألبان صغيرة، وكان من الممكن للمارة رؤية كيفية حلب الأبقار، وتحضير الحليب للبيع، وفي العام التالي انضم شقيق بول، الممثل فريدريك بفوند، إلى الشركة وأسسا معاً مصنعاً للألبان.

وتم بناء متجر الألبان «فوندس مولكراي»، الجميل بشكله الحالي في عام 1891، وتم تزيينه ببلاط السيراميك، الذي صنعته إحدى أقدم شركات السيراميك في ألمانيا.

ونجا المحل من القصف في الحرب العالمية الثانية بأعجوبة، واستمر في العمل حتى عام 1978، وفي عام 1995 فتح متجر الألبان أبوابه مرة أخرى.

- تم بناء متجر الألبان «فوندس مولكراي»، الجميل بشكله الحالي، في عام 1891، وتم تزيينه ببلاط السيراميك، الذي صنعته إحدى أقدم شركات السيراميك في ألمانيا.

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