عائلة تحوّل كرفاناً قديماً إلى منزل عطلات أنيق

المصدر: ترجمة: م.م -«ديلي ميرور»

شرح زوجان كيف أنجزا التحول المذهل لمقطورة قديمة متهالكة منذ التسعينات، مقابل أقل من 300 جنيه إسترليني.

وحول كريس فولشر (37 عاماً) وزوجته نيكي (35 عاماً) الكرفان، في أقل من شهر، أثناء الإغلاق. وقام الزوجان، اللذان يسكنان منطقة كورنويل البريطانية، بطلاء الخزائن القديمة باللون الأزرق الفاتح، وإضافة مجموعة من الألوان، والأثاث الذي اقتنته نيكي من متاجر «بي آند إم» لإضفاء السطوع على المكان.

واستمتع الزوجان برحلتهما الأولى بعيداً، في عطلة نهاية الأسبوع، مع أطفالهما، أرلو وإيسلا وجوس. وقالت نيكي، التي تعمل مساعدة إدارية: «عندما كنت صغيرة، كنت أزور جدتي دائماً في كرفان، وكنت أبقى هناك طوال الليل، أردت واحداً خاصاً بي منذ ذلك الحين»، متابعة: «كان من المنطقي الحصول على مقطورة متنقلة لأننا كنا دائماً نحب الذهاب بعيداً كعائلة من أجل الإقامة، وكنت أعلم أن الأطفال سيحبونه».

وبما أن الميزانية كانت محدودة أثناء الإغلاق، فقد تعين على الزوجين القيام بكل ذلك بمبلغ قليل، وكلفت الستائر جنيهين، فقط، لأن نيكي استخدمت بعض الطلاء، ما جعلها تبدو جديدة تماماً، أما الأرضيات الخشبية فقد كلفت العائلة 100 جنيه، وطلاء الخزائن 20 جنيهاً، أما مقابض الأبواب والأغطية فلم تتعد قيمتها 20 جنيهاً.

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