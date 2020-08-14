كتاب يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة دونالد ترامب وكيم جونغ أون

المصدر: سيؤول - أ.ف.ب

وصف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها «فيلم خيالي»، وفقاً لكتاب جديد لبوب وودوارد يكشف مراسلات بين القائدين.

وكانت العلاقة بين الرجلين متقلّبة وراوحت بين الإهانات والتهديدات بالحرب، حتى «إعلان الحب» من جانب دونالد ترامب.

وحصل الصحافي الاستقصائي الأميركي الشهير بوب وودوارد على 25 رسالة «لم تنشر في السابق» تبادلها الزعيمان، وفقاً لدار النشر الأميركية «سايمون أند شوستر».

وقالت الدار على صفحة أمازون المخصصة لهذا الكتاب، إن «كيم يصف في الرسائل العلاقة بين الزعيمين بأنها تستحق أن تحول إلى (فيلم خيالي)، إذ تربط بينهما علاقة دبلوماسية استثنائية».

وهذا الكتاب الذي يحمل عنوان «رايدج» (غضب)، ومن المقرر صدوره في 15 سبتمبر المقبل، هو تكملة لكتاب «فير: ترامب إن ذي وايت هاوس» الذي نُشر في عام 2018.

والتقى دونالد ترامب وكيم جونغ أون للمرة الأولى في قمة تاريخية عقدت في يونيو 2018 في سنغافورة.

ورغم ذلك، لم تحرز مفاوضات نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية أي تقدم يذكر، بل توقفت منذ فشل القمة الثانية في فبراير 2019 في هانوي.

لكن هذا الأمر لم يمنع الرئيس الأميركي من الإشادة بعلاقاته مع كيم جونغ أون، بل ذهب إلى حد القول إن الرجلين «وقعا في حب بعضهما بعضاً».

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