بريطانيا تلزم أصحاب الأعمال بما بين 20 و30% من أجور العاطلين

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن المملكة المتحدة أعدت خططاً تلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30% من أجور العاملين المتوقفين عن العمل، ابتداء من أغسطس، لتخفيف العبء الكبير لأزمة فيروس «كورونا» عن التمويلات الحكومية.

وفي يوم 12 مايو، مددت بريطانيا لمدة أربعة أشهر العمل ببرنامجها للحفاظ على الوظائف، وهو الجزء الأساسي من محاولاتها التخفيف من أضرار فيروس «كورونا» على الاقتصاد، لكنها أبلغت أصحاب الأعمال بأنهم ستكون عليهم المساعدة في الوفاء بكلفتها الضخمة، ابتداء من أغسطس المقبل.

وقالت الصحيفة: «أعدت الخزانة خططاً ستلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30% من أجور العاملين»، وأضافت: «أصحاب الأعمال سيكونون ملزمين أيضاً بتغطية كلفة اشتراكات التأمينات، بمتوسط 5% من الأجور».

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