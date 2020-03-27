هيلاري كلينتون تستهجن نصائح دونالد ترامب الطبية

المصدر: ترجمة: م.م عن «باري ماتش»

انزعج كثيرون في الولايات المتحدة من نصائح رئيسهم الصحية، ونشرت المرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون تغريدة قبل أيام تقول فيها «من فضلكم لا تأخذوا المشورة الطبية من رجل نظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف»، في إشارة إلى عدم فهم الرئيس دونالد ترامب للأزمة الحالية، وتمت مشاركة التغريدة أكثر من 288 ألف مرة، ونالت إعجاب أكثر من 1.2 مليون مستخدم لموقع «تويتر».

وكانت كلينتون تشير إلى الصور التي أثارت السخرية من ترامب في أغسطس 2017، إذ ظهر في شرفة البيت الأبيض لمراقبة الكسوف الكلي للشمس، وتحدى الرئيس الأميركي جميع التوصيات ونظر مباشرة إلى الشمس من دون نظارات، وتصدرت الصورة الصفحة الأولى لصحيفة «نيويورك ديلي نيوز»، التي كان عنوانها الرئيس، «ليست مشرقة للغاية»، مع صورة تظهره وهو ينظر إلى السماء.

وإذ تسبب هذا التعليق في الضحك والتهكم، أو التراجع في انتقادات المرشح الفاشل للانتخابات الرئاسية لعام 2016، فإنه يشير إلى العديد من السلوكيات المشكوك فيها للرئيس الملياردير، بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد. ولأنه كان قلقاً بشكل أساسي من الوضع الاقتصادي المتدهور، فقد أدلى ترامب ببعض التصريحات التي تتعارض بشكل مباشر مع توصيات المتخصصين بعد أن أمضى أسابيع في تقليل مدى خطورة الوباء. وخلال حديث له على قناة «فوكس نيوز»، يوم الثلاثاء، أعرب ترامب مرة أخرى عن معارضته لإغلاق كامل للبلاد على المدى الطويل، وتمنى أن «يعاد فتح كل شيء في عيد الفصح»، متابعاً «أود ذلك. إنه يوم مهم لأسباب أخرى، لكني سأجعله يوماً مهماً لذلك أيضاً».