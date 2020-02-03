العاصمة الأسترالية في حالة تأهب قصوى مع اقتراب حرائق الغابات

المصدر: ملبورن - ‏سيدني رويترز

وضعت السلطات العاصمة الأسترالية كانبيرا في حالة تأهب قصوى، أمس، مع اقتراب حرائق الغابات، فيما غطى الدخان والغبار أجزاء شاسعة من شرق البلاد، ما دفع للتحذير من المخاطر الصحية.

وامتدت الحرائق في إقليم العاصمة الأسترالية، الذي يضم المدينة، على أكثر من 136 ألف فدان، بما يعادل نحو ربع كل أراضي المنطقة.

وقالت سلطات مكافحة الحرائق المحلية إن درجات الحرارة الأقل ساعدت في جهود احتواء ألسنة اللهب أمس، لكن على السكان مراقبة أي تغير في الحرائق عن كثب.

وقال كبير وزراء إقليم العاصمة الأسترالية، آندرو بار، لوسائل الإعلام أمس: «لاتزال أمامنا أيام، وربما أسابيع، من مكافحة النيران».

وثارت مخاوف منذ السبت من أن الحريق الذي تؤججه درجات الحرارة التي تخطت 40 مئوية قد يصل إلى المشارف الجنوبية لكانبيرا، ما يهدد المنازل والأرواح، كما حدث في 2003 عندما دمرت النيران نحو 500 منزل، وخلّفت أربعة قتلى.

ووفقاً لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي فقد ساعدت خطوط احتواء الحريق والإسقاط الجوي لمضادات الاشتعال في وقف تقدم الحرائق صوب المدينة، رغم شدة الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة في العاصمة، والتي انخفضت إلى 26.7 درجة مئوية فقط خلال الليل.

لكن الحرائق في الطرف الجنوبي من إقليم العاصمة الأسترالية امتدت إلى ولاية نيو ساوث ويلز، ودمرت بعض المنازل، وفقاً لما ذكرته السلطات أمس.

وتسبب موسم حرائق الغابات الطويل المدمر في أستراليا حتى الآن، في مقتل 33 شخصاً، ونفوق ما يقدّر بمليار حيوان بري منذ سبتمبر، كما دمّر 2500 منزل تقريباً، وأتى على 2.8 مليون فدان.

- تسبّب موسم حرائق الغابات الطويل المدمر في أستراليا حتى الآن في مقتل 33 شخصاً، ونفوق ما يقدّر بمليار حيوان بري منذ سبتمبر، كما دمّر 2500 منزل تقريباً، وأتى على 2.8 مليون فدان.