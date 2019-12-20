يتنكر في زي سيدة لاجتياز فحص السياقة عوضاً عن والدته

المصدر: ترجمة: م.م عن «أوديتي سنترال»

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على رجل وهو يرتدي ملابس امرأة مسنة أثناء اختبار القيادة، بينما كان يحاول مساعدة والدته في الحصول على رخصة قيادة. وبعد أن فشلت ماريا، والدة هيتور شياف، في اختبار القيادة ثلاث مرات، شعر ميكانيكي السيارات، أنه يتعين عليه فعل شيء لمساعدتها. في حين لم يكن دعمها ببعض الدروس كافياً، قرر الابن التنكر في زي امرأة مسنة، وإجراء الاختبار عوضاً عن والدته. وبالفعل وضع بعض المساحيق على وجهه ولبس نظارات طبية، واستعان بشعر مستعار أبيض اللون؛ وارتدى تنورة طويلة، وحاول تقليد صوت والدته قدر المستطاع. لكن لسوء الحظ، كان التمويه غير مُتقن كما كان يأمل، رغم أنه حاول أن يكون طبيعياً قدر الإمكان.

وتقول الفاحصة، ألين ميندونكا: «لقد وضع الكثير من المساحيق وارتدى مجوهرات نسائية». ومع ذلك، فإن الشيء الوحيد الذي لم يتمكن من فعله هو التشابه بين مظهره التنكري والصورة على هوية والدته، اللذين لم يكونا متطابقين تماماً. لاحظت ميندونكا أن «السيدة العجوز» التي كانت تجلس بجوارها في السيارة لا تشبه المرأة على بطاقة الهوية، لذلك أبلغت الشرطة. وتم إلقاء القبض على شياف ووجهت إليه تهمة الاحتيال وإساءة استخدام هوية شخص، واعترف في ما بعد أنه حاول انتحال شخصية والدته.

«لقد اعترف بالفعل»، تقول الفاحصة، «اعترف بأنه لم يكن المرأة المعنية، لكنه ابنها الذي كان يحاول اجتياز اختبار القيادة عوضاً عن أمه»، وأضاف الابن المحب لوالدته أن الأخيرة ليست لديها أي فكرة عن خطته لمساعدتها على اجتياز اختبار القيادة الذي تسبب لها في الكثير من المتاعب.

- لاحظت ميندونكا أن

«السيدة العجوز»

التي كانت تجلس

بجوارها في السيارة

لا تشبه المرأة على

بطاقة الهوية، لذلك

أبلغت الشرطة.