قصر عائم للإبحار برفاهية قيمته 5.5 ملايين دولار

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «أوديتي سنرتال»

يبدو «أركوب» مثل يخت فاخر على شكل فيلا حديثة مساحتها 4300 قدم مربعة. ويمكن أن يطفو مثل القارب، أو يرتفع فوق الأمواج باستخدام محامل هيدروليكية، ولمزيد من الثبات، صُمّم لتحمّل إعصار من الفئة الرابعة، والأهم من ذلك أنه كلف 5.5 ملايين دولار.

يقول مصمموه إنه يناسب الأشخاص الذين يحبون الإبحار أو القيام برحلات بحرية، لكن براحة ورفاهية تحاكيان منازلهم. ويضم اليخت العائم أربع غرف نوم، وغرفة معيشة، ومطبخًا، وأربعة حمامات، ومنصة للسباحة وسطحاً قابلًا للسحب، وسقفاً مُغطى بألواح شمسية تجعله مكتفياً ذاتياً من حيث الطاقة الكهربائية. وبفضل نظام تنقية مياه الأمطار فإن خزان الماء الذي تبلغ سعته 4000 غالون يوفر الكمية الضرورية، وطالما أن هناك إمدادات غذائية كافية، يمكن العيش في عرض البحر لفترة طويلة.

وقال المصمم المشارك ليخت «أركوب»، نيكولاس دروين: «السعة الملاحية وسرعة اليخت غير متناسقتين»، متابعاً: «لا يمكن الإبحار في جميع أنحاء العالم، لكن يمكن استخدام (أركوب) في جزر البهاما، أو جزر فيرجن البريطانية، على سبيل المثال». وتصل سرعة اليخت إلى سبع عُقد، ويبلغ مداه 20 ميلاً بحرياً، تمكن زيادتها بإضافة بطاريات أخرى أو مولدات احتياطية، لكن بالتأكيد القصر العائم ليس مصمماً لمغامرات الإبحار الطويلة.

وأضاف دروين «إنه أشبه بمنزل أكثر منه قارباً، لكنك لا تفقد أبداً الشعور بأنك تطفو على الماء»، متابعاً: «هناك مساحة كبيرة، ولن يصطدم رأسك عند التنقل، ولن تشعر بأي اهتزاز عندما تكون في الداخل، وهو أمر لا يمكن توافره في معظم اليخوت».

- اليخت أشبه بمنزل أكثر منه قارباً، لكنك لا تفقد أبداً

الشعور بأنك تطفو على الماء.