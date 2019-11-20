الرئيس الأميركي يستطيع تفادي العزل والبقاء في منصبه

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «ذا نيويوركر»

صوّت الديمقراطيون في مجلس النواب، أخيراً، بالإجماع على تبني قواعد جلسات الاستماع العلنية لمحاكمة الرئيس الأميركي برلمانياً، ليقولوا إن دونالد ترامب غير صالح للرئاسة. جلسات الاستماع في مجلس النواب ستركز على الأدلة حول إساءة استخدام ترامب لسلطته، هذا العام، في ما يتعلق بأوكرانيا.

تميزت القضية حتى الآن بوضوح معين، وستكشف الجلسات المقبلة سلوك الرئيس بشكل أعمق، قبل المكالمة مع الرئيس الأوكراني وبعدها. وتشمل الأسئلة الحرجة: كيف أدى المخطط، الذي استمر لمدة عام تقريباً، إلى ملاحقة جو بايدن ونجله، الذي أشرف عليه المحامي الشخصي لترامب، رودولف جولياني، الذي حاول بدوره تشويه وتقويض سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا، الحليف الغارق في نزاع مسلح مع روسيا؟ وكيف كانت تكتيكات ترامب قاسية، أي كيف جعل الدعم الأميركي لأوكرانيا بشكل صريح مشروطًا برغبة كييف في المساعدة؟

ألقى البيت الأبيض أكبر عدد من العقبات أمام التحقيق، وقد رفض بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارة، الذين تم استدعاؤهم للشهادة، أن يفعلوا ذلك.

الملازم أول ألكسندر فيندمان وآخرون، الذين أدلوا بشهاداتهم، وصفوا أنفسهم بأنهم متحمسون للاستراتيجية الأميركية في أوكرانيا، التي سبقت ترامب، وتتمتع بدعم من الحزبين، وتسعى السياسة إلى تعزيز اقتصاد أوكرانيا وجيشها، على أساس أن ذلك أمر حيوي لسلامة أوروبا واحتواء روسيا. إن هذا الهدف النبيل قد ينهار بسبب مكائد جولياني للتأثير في الانتخابات الأميركية، التي أزعجت بعض هؤلاء المسؤولين، أحدهم، حسب ما ورد، كان مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، الذي أشار إلى هذا التكتيك باعتباره «صفقة مخدرات»، الآن طُلب منهم الشهادة.

وقد أوضحت الشهادات حتى الآن كيف تلاعب ترامب ومساعدوه بالدعم لأوكرانيا. ربط ترامب الإفراج عن نحو 400 مليون دولار كمساعدة عسكرية ضرورية للدفاع الأوكراني ضد روسيا، بالتزام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بمتابعة التحقيق في نشاطات نجل بايدن.

يبدو أن ترامب يعتقد أنه إذا صرخ بالنفي بما يكفي وبصوت عالٍ، فإن الأميركيين سيصدقونه، إن قيام آلة الدعاية الشعبوية بالمزيد لإقناع الناخبين بنزاهة الرئيس، ربما يشكل أكبر خطر على الديمقراطيين أثناء قيامهم بنقل تحقيقات العزل إلى العلن.

تُظهر قصة أوكرانيا انتهاكات السلطة الرئاسية، التي تمس دعامة السياسة الخارجية الأميركية في أوروبا. من المفهوم أن الديمقراطيين في مجلس النواب يعتقدون أنهم يجب عليهم اتباع الدستور والنظر في الإقالة، إنها أيضاً مقامرة سياسية. ترامب قد لا يكون شخصية كاريزمية تحافظ على شعبيتها، حتى وإن ثبتت التهم عليه فهو يندفع غير مبالٍ بالعار. بالنسبة للحزب الديمقراطي فإن الطريق إلى يوم الانتخابات، بعد عام من الآن، لايزال طويلاً وغير آمن.

ويُظهر ترامب كيف يمكنه تفادي عزله والبقاء في منصبه، وحتى الفوز بإعادة انتخابه، وهو أمر لم يحدث من قبل في التاريخ الأميركي. ويعتقد مسؤولون في إدارة البيت الأبيض أن شيئين يجب أن يتكشفا لحدوث ذلك: أن يظل الجمهوريون موحدين، وأن يكون الاقتصاد قوياً من خلال وفرة الوظائف وعائدات السوق. الاتجاهات قوية على كلا الجبهتين. لقد صوّت كل جمهوري بمجلس النواب ضد إجراء المساءلة الرسمي، وهو عرض قوي للوحدة. في مجلس الشيوخ هناك عدد قليل جداً من العلامات العامة على تصدع جدار الحزب العريق.

تقول مصادر قريبة من قيادة الجمهوريين إنها تتوقع أن يتوصل العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، في نهاية المطاف، إلى نقطة نقاش مفادها أن تصرفات ترامب كانت «غير لائقة، ولكنها لا تدعو للعزل».

85 %

من الجمهوريين أو أكثر، يؤيدون ترامب في مسألة العزل.

400

مليون دولار إجمالي المساعدة العسكرية المخصصة لدعم الدفاع الأوكراني.