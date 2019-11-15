طالبة ترفض الإجابة عن سؤال «غير مهذب»

المصدر: ترجمة: م.م عن «ديلي ميرور»

أثنت إدارة مدرسة في ولاية يوتا الأميركية، على طالبة بالغة من العمر 10 سنوات، لشجاعتها في اتخاذ موقف حيال سؤال «مسيء» في اختبار الرياضيات.

وبعد أن أنهت الطفلة ريذم باتشيكو واجباتها المدرسية، انتبهت والدتها، نعومي، إلى عمل ابنتها الصغيرة واكتشفت الرسالة القوية التي تركتها للمعلم، ثم قررت مشاركتها عبر الإنترنت، ما أدى إلى استجابة واسعة لأشخاص امتدحوا الطالبة لدفاعها عن قناعاتها. وخلال حل واجب الرياضيات، صادفت ريذم سؤالاً يطلب منها مقارنة أوزان عدد من الطالبات، وتحديد «الفرق في الوزن بين إيزابيل وبقية الطلاب».

وكتبت الطالبة ملاحظات حول السؤال، تقول، «هذا مسيء. آسفة، لن أكتب شيئاً لأنه غير مهذب». وكانت التلميذة متوترة في البداية حيال رد فعل معلمها، وكتبت خطاباً لشرح سبب عدم رغبتها في حل المسألة. وتابعت، «لا أريد أن أكون وقحة، لكنني لا أعتقد أن مسألة الرياضيات كانت لطيفة جداً، لأن هذا يعتبر حكماً على وزن الناس. كما أن السبب في أنني لم أحلّ المسألة، هو أنني لا أعتقد أن هذا لطيف».

كان قلقها من أن هذا السؤال قد يكون مضراً للفتيات الصغيرات اللواتي يشعرن بالفعل بعدم الأمان بشأن أجسادهن، الأمر الذي جعل والديها يشعران بالفخر. وقالت نعومي: «كنت أنا ووالدها فخورين للغاية بابنتنا التي لديها قناعات خاصة، وعرفت ما هو صواب».

- كان قلق الطفلة من

أن السؤال قد يكون

مضراً للفتيات

الصغيرات اللواتي

يشعرن بالقلق

بشأن أجسادهن.