عروس تجمع 30 ألف دولار.. وتلغي حفل الزفاف

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «ذا هيت»

أصيبت عائلة عروس نيوزيلندية وأصدقاؤها بالصدمة، بعد أن تلقى الزوجان السعيدان أكثر من 30 ألف دولار على شكل تبرعات، ليقررا إلغاء حفل الزفاف؛ وبعدها طلبا المزيد من المال. وكانت العروس، بام، أطلقت صندوق جمع تبرعات من أصدقائها وأفراد عائلتها للمساعدة في تنظيم حفل الزفاف المقبل، في ديسمبر. ولكن أقاربها وأصدقاءها الأسخياء صُدموا عندما كشفت بام وزوجها أنه «لن يكون هناك زفاف»، بدلاً من ذلك، أرادوا استخدام المال لقضاء شهر عسل.

شاركت بام منشوراً على «فيس بوك» معلنةً أنها ستلغي موعد الزفاف الحالي و«تأجيله إلى أجل غير مسمى»، ويقول المنشور: «لا تقلقوا. لن تذهب الأموال سدى، بل سيتم استخدامها في شهر العسل». وكتبت بام «ومع ذلك سيكون هناك حفل زفاف في نهاية المطاف». إنهما يخططان لإعادة فتح صندوق التبرعات للحصول على المزيد من المال من أجل حفل زفاف سيقام بعد شهر العسل.

تقول العروس: «حينما نستعيد الاستقرار المالي ونسترجع الهدوء في قلوبنا، بعد شهر العسل، سنعلن عن موعد زفاف جديد، ونعيد فتح صندوق المال للحصول على مزيد من الهدايا». وتشير إلى أنه، بعد كل شيء، «حفلات الزفاف مكلفة جداً!». وكشفت بام، أيضاً، أنها ستقوم بتحديث سجل هدايا على «أمازون»، حتى يتمكن أقاربها وأصدقاؤها من شراء هدايا مناسبة للزوجين، متابعة «إذا كان لديكم أي أفكار حول المكان الذي يمكننا الذهاب إليه، فالرجاء مراسلتنا. وكما ذكرنا سابقاً، سنُطلعكم بالأمر عندما نعيد فتح صندوق التبرعات، ولدينا تاريخ زفاف جديد في الأفق. لا تحزنوا كثيراً، سيكون هناك جديد». وسارع ضيوف حفل الزفاف للتعليق على المنشور المثير للجدل، ولم يترددوا في التعبير عن غضبهم وانزعاجهم الشديد.

- كشفت بام أنها ستقوم بتحديث سجل هدايا

على موقع «أمازون»، حتى يتمكن أقاربها

وأصدقاؤها من شراء هدايا مناسبة للزوجين.