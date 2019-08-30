الـ «فايكنغ» على إشارات المرور في الدنمارك

المصدر: ترجمة: م.م عن «ميرور»

بات آمناً الآن العبور عندما يعمل ضوء الـ«فايكنغ» الأخضر، لكن يتعين التوقف عندما يكون الأحمر. هذا هو الجديد بالنسبة للمشاة في مدينة آرهوس، التي كشفت عن إشارات عبور جديدة للاحتفال بذكرى تاريخية لثاني أكبر مدينة في الدنمارك.

إلى ذلك، كشف عضو مجلس المدينة، بوينيامين سيمسك، المسؤول عن المسائل الفنية، أخيراً، عن 17 إشارة مرور تظهر الـ«فايكنغ»، توجد في المحاور الرئيسية والتقاطعات. لكن لا توجد خوذات بقرون، إذ لا يوجد دليل على أن خوذات الفايكنغ كانت لها قرون بالفعل.

وستشكل الأضواء الجديدة دائرة حول وسط مدينة آرهوس، التي أسسها الـ«فايكنغ» في القرن الثامن، وأصبحت مدينة الميناء الصاخبة. وتأسست المدينة من قبل المحاربين الاسكندنافيين في القرن الثامن. وقال أحد المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، إن السائقين سيفكرون مرتين قبل كسر أي قواعد مرور، لو كان رجل الـ«فايكنغ» على الإشارة «يحمل فأساً في يده».

وعلقت أخرى قائلة: «هذه فكرة جيدة، إنها تذكرنا بماضٍ بعيد، لكن في الواقع تذكير الناس بهذه الطريقة أمر يستحق الثناء»، في المقابل قال معلق: «لا جدوى من هذه التغييرات، لأن الناس الذين يحترمون القانون لا يهمهم شكل الإشارات، يتعين على السلطات المحلية أن تنشر الوعي المروري بين الأطفال فهذا سيُفيدنا في المستقبل».