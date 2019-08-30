مراهق في بريطانيا يصطاد السكاكين والأسلحة من الأنهار

المصدر: ترجمة: م.م عن «ديلي ميل»

سحب مراهق ترسانة ضخمة من الأسلحة، بما في ذلك القنابل اليدوية والسكاكين، من الممرات المائية في بريطانيا، منذ أن بدأ يمارس هواية الصيد بالمغناطيس، ليبتعد عن مشكلات الشوارع.

استعاد جورج تيندال، البالغ من العمر 13 عاماً، قطعاً نارية متنوعة من الأنهار والقنوات المائية، وذلك بفضل هواية غير عادية بدأ يمارسها مع والده (كيفن - 50 عاماً)، قبل عام فقط.

في الأسابيع الأربعة الماضية، كشف التلميذ عن قنبلتين لم تنفجرا، ومسدسين لضباط الجيش، وخنجر كبير. تم تسليم الأسلحة للشرطة بعد أن سُحبت من نهر «صوار» في ليستر، وقد استدعى الأمر استدعاء فرقة القنابل. وكشف جورج عن حصيلة صيد مذهلة، تتكون من خمس بنادق و50 سكيناً وثلاث قنابل، اصطادها منذ 12 شهراً. وقد اكتشف، أيضاً 55 عربة تسوق وهواتف محمولة وخزائن وأدوات كهربائية، وجزازات عشب وأربع دراجات نارية، وتمت إعادة بعضها إلى أصحابها. ويقول المراهق البريطاني إنه بدأ هوايته غير العادية بعد مشاهدة شريط فيديو للصيد بالمغناطيس على الإنترنت، في أغسطس من العام الماضي.

لقد أنشأ قناة بث مباشر على «يوتيوب» باسم «ماغنيت ج»، وأطلع على اكتشافاته نحو نصف مليون شخص، مع أكثر من 2200 مشترك على مستوى العالم.

وقال جورج: «من النادر جداً أن يجد الصيادون بالمغناطيس هذا الكم الهائل من الأشياء في نهر، لذا فإن سحب هذا العدد نادر جداً» متابعاً: «لدينا بعض الاكتشافات المدهشة، قد تكون بعض القطع هناك منذ عقود إن لم تكن منذ قرون. نسلم جميع الأسلحة إلى الشرطة حتى يمكن التحقق منها، ونستعيدها إذا تأكدت الشرطة أنها آمنة»، وختم قائلاً: «لا يُصدق ما يرمي به الناس في الأنهار».

