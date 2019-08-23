أمّ أميركية تعلّم أبناءها قيمة المال بعرض وظائف منزلية عليهم

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «ديلي ميرور»

إذا طلب منك أبناؤك منحهم أموالاً لشراء هذا أو ذاك، فقد يكون من المفيد محاولة تعليمهم قيمة المال. جاءت إحدى الأمهات أخيراً بفكرة رائعة للقيام بذلك، بعد أن طالبها أبناؤها بهواتف جديدة، وبعض الدعم لقضاء أوقات جميلة في الخارج. سئمت الأميركية شاكيتا ماكجريجور من مطالبهم المتكررة والمُرهقة، وقررت تعليم صغارها درساً، لذلك ابتكرت «فرصة توظيف»، إذ يمكن لأطفالها التقدم لشغل وظائف مختلفة في المنزل لكسب رزقهم.

في منشور على «فيس بوك»، أوضحت الفكرة وحصلت منذ ذلك الحين على أكثر من 200 ألف إعجاب و123 ألف مشاركة. وكتبت شاكيتا تقول: «لايزال أطفالي يطلبون هاتفاً خلوياً جديداً، كل حين، ومصروف جيب للذهاب إلى أماكن مختلفة»، متابعة «لقد أخبرتهم بالأمس أنني سمعت طلباتهم وأنني سأفاجئهم، اليوم، عندما يعودون الى البيت من المدرسة»، وكتبت «مفاجأة! إنه أمر غير طبيعي حتى! إذا كنت ترغب في الحصول على المال، اعمل من أجله، اكسبه! نعم، لدي أيضاً خدمة ائتمانية منزلية».

أعلنت الأم الأميركية عن ثلاثة «مناصب» مختلفة خلال «يوم التوظيف المنزلي»، وهي: مدير مطبخ، ومدبرة منزل، ومشرف غسيل ملابس. وكشفت أين ومتى ستعقد مقابلات للوظائف، ووفرت استمارات لأطفالها لملئها. طلبت منهم إدراج خبراتهم، سواء كانوا راغبين في العمل في المساء أو عطلات نهاية الأسبوع، وتوقعاتهم بالنسبة للرواتب ومتى يمكنهم البدء، كما يمكن للأطفال الاشتراك في الخدمة الائتمانية. ودعت الأم أبناءها للاستفادة من الخدمة للمساعدة في بناء رصيد شخصي جيد.

الفكرة حصلت على أكثر من 200 ألف إعجاب على «فيس بوك»، و123 ألف مشاركة.