آلاف المحتجين من «السترات الصفراء» يتحدّون الحر ويتظاهرون في فرنسا

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تحدى نحو 6000 محتج من محتجي السترات الصفراء السبت الحر في فرنسا ونزلوا إلى الشارع في السبت الثالث والثلاثين من التظاهرات، بحسب وزارة الداخلية، ما يشكل تراجعاً جديداً في مستوى تعبئتهم.

وأعلنت الداخلية أن عدد المتظاهرين بلغ 5769 في فرنسا أي نحو نصف عدد المتظاهرين الأسبوع الماضي. وهي أدنى تعبئة تسجل منذ بدء الحركة.

من جهتها، أحصت حركة السترات الصفراء على صفحتها على «فيس بوك» 10224 متظاهراً.

وفي باريس تظاهر 1300 شخص بعد الظهر كما قالت وزارة الداخلية.

وكان عنوان التظاهرة التنديد بأعمال العنف التي تمارسها الشرطة. ونزع العسكري السابق آلان (54 عاماً) أوسمته قائلاً إنه لم «يعد لها أي قيمة»، موضحاً لوكالة «فرانس برس» أنه اجتاز بالسيارة مسافة استغرقت تسع ساعات لكي يأتي ويتظاهر السبت. وأكد رغم إصابته في الأول ديسمبر أنه لا يريد التخلي عن التحرك.

في ليل (شمال) نزل نحو 500 محتج من السترات الصفراء كما أفادت مراسلة وكالة «فرانس برس». وأكدت كريستين المتقاعدة أن التعبئة ستتجدد مع انتهاء موسم الصيف. وبحسب أحد المنظمين فإن خمسة متظاهرين أوقفوا ووضعوا قيد الحجز الاحتياطي.

وفي رين (غرب) نزل مئات المحتجين من السترات الصفراء للتظاهر. وشهدت المدينة بعض المواجهات حين حاول المحتجون الدخول إلى وسط المدينة حيث يحظر التظاهر.

وحركة السترات الصفراء التي أطلقت في منتصف نوفمبر تنظم كل يوم سبت منذ ذلك التاريخ تظاهرات في كل أنحاء فرنسا، وتطور بعضها إلى أعمال عنف. وبدأت احتجاجاً على الضرائب وعلى السياسة الاجتماعية للحكومة.