طفلة تدفع رسوم دخول حديقة الديناصورات كالبالغين بسبب طولها

المصدر: ترجمة: م.م عن «ذا صن»

قد يحدث تمييز بين الأطفال، أحياناً، في الحدائق العامة، فقد كان على «دارسي» أن تدفع 17 جنيهاً بموجب القاعدة الجديدة: «كم طولك»، لتدخل حديقة «مغامرة الديناصورات» في نوفولك، وبالتالي فقد اعتبرت الطفلة شخصاً بالغاً، لأنها تزيد قليلاً على 90 سنتيمتراً.

في المقابل، تم قبول قريبتها «آريا»، وهي أيضاً في الثانية من العمر، مجاناً لأن طولها عند الحد المقبول. وتطالب والدة الطفلة الأولى «آبي» باسترداد المبلغ المدفوع قائلة: «لقد أفسدوا يومنا، ذهبنا إلى الحديقة بمناسبة عيد الأب، لذا أخذ زوجي (ريان) إجازة لهذه المناسبة، وكانت (دارسي) متحمسة جداً للذهاب إلى هذا المكان، ولولا ذلك لكنت قد فضلت العودة إلى المنزل».

وتضيف «آبي»: «لقد أفسدوا يومنا حقاً لأنه لم يكن لدينا الكثير من الأموال للإنفاق هناك بعد ذلك»، متابعة: «أعتقد أنه من المثير للاشمئزاز أنها عوقبت بسبب شيء خارج عن إرادتها، إنها بمثابة ضريبة على الأطفال طويلي القامة، لقد أمضت معظم اليوم في عربات تجرها الدواب».

والفرق الوحيد الذي صنعته بطول 90 سنتيمتراً أن «دارسي» يمكن أن تمرح في لعبة تبعث على السخرية وكانت صغيرة جداً عليها، ومع ذلك أصر مدير الملاهي على أن تدفع «دارسي» رسوم الدخول كاملة، مع أنه أسف للضيق والحرج اللذين تسببت فيهما الحديقة للعائلة، لكنه أكد أن التسعير القائم على الارتفاع هو«الطريقة الأكثر عدلاً» التي وجدوها.

- «دارسي» عوقبت

بسبب شيء

خارج عن إرادتها،

وأمضت معظم

اليوم في عربات

تجرها الدواب.