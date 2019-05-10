منزل للبيع دون مقابل شرط نقله من مكانه

المصدر: ترجمة: م.م عن «لاتريبيون»

وضع الشروط على المبيعات ليس أمراً جديداً، لكن الأميركية بارب كوشلين عرضت منزلها في مينيسوتا، الذي ورثته من جدتها، للبيع لأي شخص بشرط أن يكون قادراً على نقله في غضون ثلاثة أشهر، خلاف ذلك، سيتم هدم المبنى. وتقول سلطات الولاية إن مكان البيت ليس مناسباً، ويجب أن يتغير، وإلا سيتم هدمه.

بُني المنزل على الطراز الفيكتوري الجميل ويقع في مدينة جوردن، أما الشرط فهو: إذا كنت ترغب في الحصول على هذا العقار؛ سيكون عليك نقله في غضون ثلاثة أشهر، والسعر مجاناً.

ورثت كوشلين هذا المنزل الذي كان ملكاً لجدتها في عام 2011، لكن بسبب النزاع مع سلطات المدينة، لم تتمكن من تجديده حسب رغبتها. وبموجب القانون، يجب أن يكون لدى المنزل أماكن عدة لوقوف السيارات، وهو مطلب مستحيل، بالنظر إلى أنه يقع على حافة تلة ويقع على طول طريق مزدحم. بالإضافة إلى ذلك، يَحظر القانون على مالكة البيت تحويل المبنى إلى منزل لأسرة واحدة، لأنه يقع في منطقة تجارية، ويمكن أن يستوعب أكثر من عائلة.

توصلت كوشلين بعد ذلك إلى اتفاق مع المدينة. وسيتم هدم المنزل قبل نهاية الصيف، إلا إذا وجدت مشترياً يرغب في نقله، وقالت لصحيفة «ستار تريبيون»: «مجلس المدينة يقول إن المنزل قبيح، وأنا أقول إنه تاريخي». الحد الأدنى لكلفة نقل المنزل يقدر بنحو 20 ألف دولار. المشتري المثالي يجب أن يمتلك أرضاً جنوب مدينة جوردن، لأن كلفة نقل المنزل تزداد مع المسافة.

واجهة المنزل في حالة ممتازة، إلا أن الداخل يتطلب تجديدات مهمة. قامت شركة كوشلين بتجديد التركيبات الكهربائية، لكن الكلفة الإجمالية للأعمال المتبقية تقدر بنحو 150 ألف دولار.

20

ألف دولار كلفة نقل

المنزل من مكانه.