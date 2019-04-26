إيجار مجمع في ألمانيا لم يتغير منذ 500 عام

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «أوديتي سنترال»

في وقت تبدو فيه أن كلفة استئجار منزل ترتفع فعلياً في كل مكان في العالم تقريباً، يعيش سكان مجمع سكني في ألمانيا في مثالية خالية في ما يخص التضخم. يدفع سكان «فوغري»، وهو مجمع سكني على مشارف أوغسبورغ، دولاراً واحداً فقط سنوياً مقابل الإيجار، وهو ما كان يدفعه المستأجرون الأوائل الذين انتقلوا إليه منذ نحو 500 عام.

تأسس «فوغري» في عام 1514 من قبل رجل أعمال ثري، يدعى جاكوب فوغر، كمجمع سكني اجتماعي لأفقر سكان أوغسبورغ. انتقلت عائلة فوغر إلى المدينة الألمانية المزدحمة في منتصف القرن الـ14، وأنشأت شركة تجارية مزدهرة لتجارة الملابس. كان يعقوب فوغر أغنى مصرفي في المدينة، لكنه ظل متمسكاً بقيم أسرته، وفي عام 1514 بدأ في بناء «فوغري» كرد جميل للمجتمع.

كان حلم فوغر هو توفير سكن بأسعار معقولة للأشخاص المحتاجين، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية أو العمر أو الخلفية العائلية. كانت المتطلبات الوحيدة هي أن المتقدمين يجب أن يكونوا كاثوليكيين ومقيمين مسجلين في أوغسبورغ لمدة عامين على الأقل. تعين على المتقدمين الناجحين الموافقة على حظر التجول في الساعة 10 مساءً، والالتزام بالدعاء لمصلحة المحسنين (عائلة فوغر)، ثلاث مرات يومياً في الكنيسة المحلية. وتطبق الشروط الدقيقة نفسها اليوم.

دفع السكان الأوائل في «فوغري» مبلغاً زهيداً، وبفضل صندوق ائتماني أنشأه جاكوب فوغر قبل 500 عام، ظلت الكلفة دون تغيير منذ ذلك الحين. ولايزال الإيجار دولاراً واحداً فقط في السنة، إلا أنه يتعين على سكان المجمع دفع دولار آخر من أجل صيانة الكنيسة المحلية، ونحو 100 دولار للتدفئة والصيانة، وهذا لايزال مبلغاً منخفضاً بشكل غير معقول بمعايير اليوم.

على الرغم من رؤية عائدات الصندوق الاستثماري المتواضعة، إلا أنه لايزال كافياً لدعم كلفة المعيشة في «فوغري» بشكل كبير، لكنه ليس المصدر الوحيد للدخل.

- كان حلم فوغر

توفير سكن

بأسعار معقولة

للأشخاص المحتاجين.