صيني يستخدم رخصة قيادة كتبها بخط يده لخداع الشرطة

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «ديلي أيجن نيوز»

أصيبت شرطة المرور في مدينة ليوتشو الصينية بصدمة، بعد أن اكتشفت أن سائق دراجة نارية يحمل ورقة مكتوبة بخط اليد عليها صورته يستخدمها كرخصة قيادة. وتُعد الوثائق الرسمية المزيفة ممارسة شائعة في جميع أنحاء العالم، ولكن في الغالبية العظمى من الحالات، يحاول الأشخاص التأكد من أن تزويرهم يبدو حقيقياً قدر الإمكان. ومع ذلك فقد حرص بطل هذه القصة على تضمين جميع التفاصيل اللازمة على رخصة قيادته المزيفة، على الرغم من أن كل ما فعله كان كتابة يدوية على قصاصة من ورق، على أمل أن يكون ذلك كافياً لخداع الشرطة.

عندما أوقفت شرطة ليوتشو دراجة نارية فضية أثناء مراقبة روتينية، قبل أيام، لم يتوقع الضباط أن يروا هذه الرخصة «المزيفة» طوال حياتهم المهنية. من المؤكد أن السائق، الملقب بـ«تانغ»، لم يكن يشعر بالتوتر عندما طلب الضباط مستنداته، وكان لرخصة القيادة نفسها غطاء منتظم، لذلك لم يكن هناك شيء يثير الريبة.

لقد تصرف بهدوء شديد عندما أخرج الرخصة، يقول أحد ضباط شرطة المرور: «كان غطاء الترخيص جيداً، لكنني صدمت عندما رأيت ما بداخله».

عندما سأل الضابط تانغ عما إذا كان يسخر منه، أوضح بهدوء أنه كان كسولاً جداً من أن يتعلم للحصول على رخصة قيادة، ولم يرغب في إنفاق الأموال على دروس القيادة على أي حال؛ لذلك قرر أن تكون رخصة خط اليد أفضل من عدم وجودها. وأضاف تانغ أنه حصل على غطاء حقيقي معتقداً أنه إذا واجه الشرطة، يمكنه أن يظهره ليتركوه يمضي في حال سبيله.

ويقول ضابط الشرطة: «لقد كنت ضابط شرطة لسنوات عدة، لكنني لم أرَ قط رخصة قيادة مثل هذه»، ونظراً لأن عملية الفحص الإلزامي كانت قد تأخرت كثيراً، فقد صادرت الشرطة الدراجة النارية، وطلب منه مراجعة إدارة المرور في اليوم التالي.

ظهرت صور رخصة القيادة المكتوبة بخط اليد على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، وحصلت على آلاف التعليقات المضحكة.