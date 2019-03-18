وزير جنوب سوداني يفجر مفاجأة ويخطب إمرأة متزوجة

المصدر: جوبا: متابعات الإمارات اليوم

كشف القائم باعمال سفارة دولة جنوب السودان بالولايات المتحدة الأميركية غوردن بواي ان وزير البترول السفير ازيكيل لول جاتكوث قام بخطبة العضو في البرلمان القومي بجنوب السودان عن جناح مجموعة تعبان دينق قاي (مارتا نيانور)، وبعث الدبلوماسي لـصحيفة "الإنتباهة" السودانية عدداً من صور البرلمانية مع وزير البترول بعد الخطوبة.

وحسب صحيفة "الإنتباهة أونلاين" فإن البرلمانية (مارتا) لاتزال متزوجة من (ديور توت ديور) حاكم السوباط السابق بحركة رياك مشار وانها لم تتطلق منه بعد.

وقالت مصادر مطلعة حسب موقع النيلين ان الوزير ازيكيل يصحب معه البرلمانية في جولاته في دول العالم وزيارته العائلية باعتبارها زوجته المستقبلية.