أمّ كورية تناول رضيعها 200 كيس حلوى

المصدر: ترجمة: م. م عن «تومو نيوز»

حاولت أُمّ كورية كانت تسافر مع رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر، أن تتفادى المشكلات، خلال رحلة استغرقت 10 ساعات من سيؤول إلى سان فرانسيسكو.

وفقاً لما كتب راكب يدعى، ديف كورونا، على «فيس بوك»، فإن هذه الأم ناولت رضيعها أكثر من 200 كيس حلوى في محاولة لمنع طفلها من فعل ما يفعله الأطفال في كثير من الأحيان على الرحلات الجوية. وكتب كورونا على لسان الرضيع يقول: «مرحباً، أنا جونو وعمري أربعة أشهر، اليوم سأذهب إلى الولايات المتحدة مع أمي وجدتي لرؤية عمتي، أنا متوتر وخائف قليلاً لأنها الرحلة الأولى في حياتي، وهو ما يعني أنني قد أبكي أو أتسبب في الكثير من الضجيج، سأحاول أن أتحلى بالهدوء، لكن لا أستطيع تقديم أي وعود، ألتمس العذر منكم أيها الركاب، لقد أعدت أمي حقيبة صغيرة وجميلة. الرجاء استخدامها عندما أكون صاخباً جداً، استمتعوا برحلتكم وشكراً لكم».

يبدو أن المرأة الكورية قد نجحت في المهمة ولم يسبب رضيعها أي إزعاج، ولم يُسمع صياح الطفل على الإطلاق طوال الرحلة. ومن الواضح أن الدرس الذي يمكن أن نستخلصه، أنه في المرة التالية التي ترى فيها أمّاً تسافر بصحبة أطفال صغار، يتعين عليك الاستعانة بأكياس الحلوى والألعاب المسلية. ويعلق أحدهم على «فيس بوك»، قائلاً «أتساءل إن كان الرضيع قد تناول هذا الكم الهائل من الحلوى»، متابعاً «أليس هناك طريقة أخرى لجعل أطفالنا هادئين خلال الرحلات الجوية؟».

المرأة الكورية

نجحت في المهمة،

ولم يسبب رضيعها

أي إزعاج، ولم

يُسمع صياح

الطفل على الإطلاق

طوال الرحلة.