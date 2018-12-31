2018.. انتخابات واحتجاجات.. وأحداث هزّت العالم

المصدر: إعداد: جعفر محمد أحمد

شهد عام 2018 العديد من الأحداث السياسية المهمة والمؤثرة، سواء على المستوى العربي أو العالمي، بعضها شكّل صدمة، وبعضها أثار الحزن، والبعض الآخر أدخل الفرحة والبهجة إلى قلوب الملايين حول العالم، ومن الأحداث التي شهدها العام ما كان كفيلاً بتغيير المشهد السياسي، وتنوعت ما بين كوارث طبيعية وأخرى من صُنع البشرية، هزّت العالم.

تطوّرات عديدة شدّت الانتباه خلال عام 2018، ما بين انتخابات رئاسية أو تشريعية في العشرات من الدول، وهجمات واحتجاجات دامية طالت بعض الدول، وكذلك ظهور حركة السترات الصفراء في فرنسا، ونشرها عدوى التظاهرات والاحتجاجات الى دول أخرى، وشهدنا كذلك في عام 2018 رحيل العديد من الشخصيات السياسية البارزة والمؤثرة عربياً ودولياً، بعد أن تركوا بصماتهم وخلّد التاريخ إنجازاتهم.

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