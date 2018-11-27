بالفيديو.. ينجو بأعجوبة بعد تعلقه بالطائرة لأكثر من دقيقتين

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن ديلي ميل

عندما حاول الأميركي كريس غورسكي الطيران الشراعي لأول مرة لم يكن يتوقع ان هذه التجربة كادت تودي بحياته، اذ إنه اضطر إلى التعلق بالطائرة الشراعية بيديه لمدة دقيقتين و 14 ثانية، بعد أن نسي الطيار الذي كان يقود الطائرة الشراعية ربطه بجسم الطائرة.

وحدث ذلك خلال اليوم الأول من عطلة غورسكي، الذي يعمل مخرج أفلام فيديو "يوتيوبر" في سويسرا مع زوجته. فبعد لحظات من اقلاع الطائرة الشراعية عن جبل ارتفاعه 4الاف قدم، أدرك غورسكي أنه لم يربط نفسه بجسم الطائرة، فاضطر للتعلق بها بينما كان الطيار يقوم بمحاولات يائسة لانزال الطائرة على الأرض بسلام.

وأمسك غورسكي بالقضيب المعدني للطائرة بيده اليسرى، في حين أنه حاول امساك ظهر الطيار بيده اليمنى وهما يطيران فوق الحقول والأشجار. وكان الطيار يبذل ما بوسعه لانزال الطائرة على الأرض.

وبينما كانت الطائرة فوق الحقول أخذت ترتفع اكثر بدلا من الهبوط في الوقت الذي كان الطيار يمسك بغورسكي. ولكن عندما بدأ الطيار بالهبوط تمسك غورسكي بساق الطيار وبدأ يحل قبضته عن القضيب المعدني. وعندما أصبح قريبا كفاية من الأرض قفز غورسكي تاركا الطائرة.

وتمزقت عضلة ذراع غوركسي في حين أجريت له عملية جراحية في رسغه اليمين، بعد تحطم عظام الرسغ نتيجة سقوطه على الأرض.

وقال غورسكي إنه عندما كان ينظر الى الأرض وهو معلق بالطائرة اعتقد إنها النهاية، خاصة انه شعر بضعف قبضته وانه لن يتمكن من الاستمرار. وأثنى على الطيار وقال انه كان شجاعا وساعده على الاستمرار. واكد غورسكي انه سيكرر هذه التجربة ثانية لأنه لم يستمتع بها هذه المرة.