النوم مقابل مكافآت في اليابان لتعزيز الإنتاج

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «جابان تايمز»

تتميز اليابان بساعات العمل الطويلة، لكن بعض الشركات بدأت تُدرك أن موظفيها يحتاجون أيضاً إلى النوم كي يكونوا منتجين. ومن هذا المنطلق، تقوم إحدى هذه الشركات بتشجيع الموظفين على النوم أكثر من خلال مكافأتهم بالنقاط، التي يمكن إنفاقها في المقاهي والمطاعم.

وأعلنت شركة «كرايزي»، وهي شركة تنظيم حفلات الزفاف، في طوكيو، عن تنفيذ «نظام مكافآت النوم»، لتشجيع القوى العاملة لديها على الحصول على مزيد من النوم. وقد تعاونت مع «أيرويف»، وهي شركة ناشئة متخصصة في تكنولوجيا تحليل النوم، لمراقبة أنماط نوم موظفيها. العمال الذين يحملون تطبيق «سليب أناليسس» على هواتفهم الذكية، ويشاركون بياناتهم مع الشركة، مؤهلون لتلقي النقاط وفقاً لعدد الساعات التي ينامونها في أي وقت من الأوقات.

وتأمل «كرايزي» أن يحسّن نظام المكافآت الجديد العادات والصحة العامة لموظفيها، فضلاً عن تعزيز إنتاجيتهم.

كل ما على الموظفين القيام به هو وضع هواتفهم الذكية بجانب أسِرّتهم، وتشغيل التطبيق الذي سيتولى الباقي. يمكن للبرنامج تتبع حركات الجسم أثناء النوم، وقياس عمق النوم، وغيرها من الأمور. وإذا قرروا مشاركة هذه البيانات مع شركتهم، وتمكنوا من الحصول على ست ساعات من النوم في الليلة كحد أدنى، ولخمسة أيام في الأسبوع، فإنهم سيحصلون على مئات النقاط التي يمكن تحويلها إلى مبالغ مالية (100 ين مقابل 100 نقطة) في المطاعم والمقاهي الموجودة في مبنى مكاتب «كرايزي».

على سبيل المثال، إذا أظهر التطبيق أن أحد الموظفين قد نام ست ساعات في الليلة، على الأقل، لمدة خمسة أيام في الأسبوع، فسيحصل على 500 نقطة (4.50 دولارات). وإذا تمكن من القيام بذلك ست مرات في الأسبوع، فإنه يحصل على 600 نقطة (5.40 دولارات)، والوصول إلى عتبة ست ساعات لأسبوع كامل يعني الفوز بـ1000 نقطة (9 دولارات). ويحصل الموظفون أيضاً على مكافأة مماثلة إذا كانوا يشاركون بيانات نومهم مع الشركة لمدة شهر كامل، ولو لم يستوفوا أهداف النوم المحددة.

• شركة تنظيم حفلات زفاف في طوكيو تعلن عن تنفيذ «نظام مكافآت النوم» لتشجيع القوى العاملة لديها على الحصول على مزيد من النوم.