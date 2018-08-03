قاضٍ أميركي يأمر بتكميم متهم أثناء جلسة المحاكمة

المصدر: ترجمة: م.م عن «ذا صن»

قاطع فرانكلين وليامز القاضي جون روسو، مراراً، خلال جلسة المحكمة، وتلقى العديد من التحذيرات حتى يلتزم الهدوء.

لكن عندما رفض الشاب، البالغ من العمر 32 عاماً، الالتزام بتعليمات القاضي، لم يكن لدى الأخير أي خيار آخر سوى أن يغلق فمه.

وكان الجدال قد احتدم بين المتهم، الذي حُكم عليه في النهاية بالسجن لمدة 24 عاماً، والقاضي الغاضب قبل أن يتم تكميمه. وقال روسو: «ويليامز كان شخصاً يحب الثرثرة والمقاطعة». عندما كان المحامون يتحدثون، كان الشهود يتحدثون أيضاً.

ويتابع القاضي: «الأهم من ذلك عندما كنت أتحدث، فإن الجميع لديه الحق في تسجيل شهادته، لكن لا يمكننا فعل ذلك ونحن نصرخ في وجه بعضنا بعضاً».

وبمشاهدة مقطع فيديو الجلسة، يمكن سماع ويليامز وهو يتحدث في محكمة بمقاطعة «كوياهوغا» بولاية أوهايو، في حين كان القاضي روسو يوبخه مراراً. كما يمكن سماع القاضي وهو يخبر المتهم قائلاً: «ويليامز؛ أنا القاضي في هذه المسألة، اصمت وسأخبرك عندما يمكنك التحدث.. هل فهمت؟».

ورد ويليامز: «أنت تحاول أن تسلب حياتي أيها القاضي، ولا تدعني أخبرك بما يحدث». وفي ديسمبر الماضي، أدين المتهم بالسطو المشدد، والاختطاف، والسرقة، وسوء استخدام بطاقات الائتمان، وحيازة أسلحة، وفقاً لوثائق المحكمة.

المتهم أدين بالسطو والاختطاف والسرقة وسوء استخدام بطاقات الائتمان وحيازة أسلحة، وفقاً لوثائق المحكمة.