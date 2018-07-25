تشابه العلم يثير أزمة بين استراليا ونيوزيلاندا

المصدر: كانبيرا -د ب أ

اتهم القائم بأعمال رئيس الوزراء النيوزيلندي، وينستون بيترز، اليوم الأربعاء، أستراليا بنسخ العلم الوطني لبلاده، وطالب بالتزام الأستراليين بالتصميم الخاص بهم.

وقال بيترز لشبكة تلفزيون نيوزيلندا اليوم: "كان لدينا علم نمتلكه منذ فترة طويلة، ونسخته استراليا، ويجب أن يغيروا بالفعل علمهم ويقبلون بحقيقة أننا وصلنا إلى هذا التصميم أولاً".

ويعمل بيترز كقائم بأعمال رئيس الوزراء خلال إجازة الوضع لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن مدتها ستة أسابيع بعد وضع طفلتها في يونيو الماضي.

وتم اعتماد علم نيوزيلندا في عام 1902، في حين اعتمدت أستراليا تصميم علمها الحالي في عام 1954، بفارق أكثر من 50 عاماً، ولكن بعد المرور بثلاثة تعديلات على التصميم الأول الذي أطلق عام 1901.

ويتشابه العلمان في التصميم والألوان، وغالبا ًما يتم الخلط بينهما.

وقبل عامين، أنفقت نيوزيلندا نحو 18 مليون دولار أميركي لإجراء استفتاء حول تغيير علمها، لكن مساعي الحكومة لتغيير التصميم باءت بالفشل، حيث صوت 56.6% من النيوزيلنديين لصالح التمسك بالعلم الحالي.



