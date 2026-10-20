مقتل 4 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة

قال مسعفون إن أربعة ​فلسطينيين على الأقل، بينهم زوجان وفتى يبلغ ‌من العمر ​17 عاما، قتلوا بنيران إسرائيلية في حوادث منفصلة وقعت في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وذكر المسعفون أن غارة جوية إسرائيلية قتلت أكرم ياسين وزوجته دينا أبو بكر في شقة بمدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحا في المنطقة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي خان يونس بجنوب غزة، قال مسعفون إن فتى يبلغ من العمر 17 عاما قتل برصاص إسرائيلي بالقرب من ‌حي قيزان النجار، بينما قتل شخص آخر برصاص إسرائيلي في حي الزيتون شرق مدينة غزة، مما يرفع عدد القتلى ‌اليوم الثلاثاء إلى أربعة على الأقل.