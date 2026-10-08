توقيف السيدة الأولى السابقة في سريلانكا

أوقفت هيئة مكافحة الفساد في سريلانكا، أمس، السيدة الأولى السابقة، شيرانثي راجاباكسا، على خلفية اتهامات لمؤسستها الخيرية بإساءة استخدام تبرعات جمعت لمصلحة مستشفى للأطفال، وأعادت حكومة الرئيس، أنورا كومارا ديساناياكي، فتح تحقيقات في قضايا فساد ظلت مجمدة لفترة طويلة، وتشمل أفراداً من عائلة راجاباكسا التي هيمنت على الحياة السياسية في سريلانكا لنحو عقدين.

وقالت لجنة التحقيق في مزاعم الرشوة أو الفساد، إن زوجة الرئيس السابق، ماهيندا راجاباكسا، البالغة 73 عاماً، أوقفت في كولومبو، وسوف تمثل أمام قاضٍ، وذكر مسؤول في اللجنة للصحافيين أمام منزل عائلة راجاباكسا في العاصمة إن «التوقيف مرتبط بمؤسستها (سيرليا سافيا)».