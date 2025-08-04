اتهام شاب بريطاني بقتل طالب سعودي في كامبريدج

وجّهت شرطة مقاطعة كامبريدج في المملكة المتحدة، الإثنين، تهمة القتل العمد لشاب بريطاني يبلغ من العمر 21 عاماً، على خلفية حادث طعن أودى بحياة الطالب السعودي محمد القاسم، نهاية الأسبوع الماضي جنوب مدينة كامبريدج.

وأوضحت الشرطة، في بيان رسمي، أن المتهم سيُعرض على المحكمة الجزئية للنظر في التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن ملابسات الجريمة.

كما أفادت السلطات المحلية بإلقاء القبض على رجل آخر يبلغ من العمر 50 عاماً، للاشتباه في تقديمه المساعدة للمتهم بعد تنفيذ الجريمة.

وبيّنت أن عملية تشريح جثمان الضحية ستُجرى الثلاثاء في إطار التحقيق الجنائي.

وذكرت الشرطة أن "الهجوم يُعتقد أنه غير مبرر"، لافتة إلى أن الطالب محمد القاسم، وهو مواطن سعودي، كان في المملكة المتحدة للمشاركة في برنامج تدريبي أكاديمي يمتد لعشرة أسابيع في كامبريدج.

من جهتها، أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة بياناً أكدت فيه متابعتها للقضية منذ اللحظة الأولى، مشيرة إلى تنسيقها المستمر مع الجهات البريطانية المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق، ونقل جثمان الفقيد إلى المملكة.

وأكدت السفارة ثقتها بالمسار القضائي البريطاني، وحرصها على متابعة حقوق المواطن وأسرته.

وقد أثار الحادث ردود فعل واسعة بين أبناء الجالية السعودية في بريطانيا، الذين عبّروا عن صدمتهم، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة، وضمان سلامة الطلاب السعوديين المبتعثين.