الأكثر سمكاً منذ عقود.. ثلوج نادرة تغطي مناطق في أستراليا

قالت السلطات الأسترالية إن بلدات عدة في شرق أستراليا غطتها طبقة من الثلوج هي الأكثر سمكاً منذ عقود، إذ اجتاح طقس عاصف المنطقة، مطلع الأسبوع، ما تسبب في حدوث سيول وتقطع السبل بسيارات وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

وقالت الخبيرة بمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، ميريام برادبري، إن «عاصفة هوائية باردة أسقطت ثلوجاً وصل سمكها إلى 40 سنتيمتراً على أنحاء من ولاية (نيوساوث ويلز) شمال البلاد، أول من أمس، وهي أكبر كمية منذ منتصف الثمانينات».

وأضافت أن الثلوج تساقطت أيضاً على مناطق بولاية «كوينزلاند» المجاورة للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وقالت برادبري إن «تغيّر المناخ جعل طقس أستراليا أكثر تقلباً في السنوات الماضية، لكن هذا النوع من الأحداث لم يسجل سوى مرات عدة في البلاد».

وأضافت: «ما يجعل هذا الحدث غير عادي هو كمية الثلوج التي تساقطت، وكذلك مدى انتشارها، فقد غطت جزءاً كبيراً من الهضاب الشمالية».

وقالت خدمة الطوارئ إنها استجابت لأكثر من 1455 حادثاً بينما تقطعت السبل بأكثر من 100 سيارة بسبب الثلوج، مضيفة أن «العواصف ألحقت أضراراً بالمباني وأنها أصدرت تحذيرات عدة من حدوث سيول ضخمة».

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن عشرات الآلاف من المنازل قضت الليل من دون كهرباء.

بدورها، قالت الشرطة في ولاية «نيوساوث ويلز»، أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، إن سيارة علقت في مياه السيول، وجرفت المياه مسافرة في العشرينات من عمرها، وأضافت أن عمليات البحث استمرت أمس كذلك.