الكويت تدرج «حزب الله» و«القرض الحسن» ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال

أدرجت وزارة الخارجية الكويتية «حزب الله» وجمعية «القرض الحسن» التابعة له، و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.

وشمل الإدراج:

حزب الله

ع م م (لبناني الجنسية، مواليد 18/5/1966)

أ ف م ق (تونسي الجنسية، مواليد 5/10/1991)

ع م (صومالي الجنسية، مواليد بين 1950 و1953)

جمعية القرض الحسن مقرها لبنان

وطلبت اللجنة من كافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد (21 – 22 -23) من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التابعة لوزارة الخارجية الكويتية.

يشار الى أن جمعية القرض الحسن هي مؤسسة تقدم دعما ماليا اجتماعيا لكنها تعتبر الكيان المالي الأساسي لحزب الله، مما جعلها محورا للعقوبات الدولية.