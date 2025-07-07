"سانا": الرئيس السوري يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية

يتوجه أحمد الشرع الرئيس السوري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية وفق ما أعلنت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا".



وكان الرئيس السوري قد زار الإمارات في أبريل الماضي حيث بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع الشرع العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.