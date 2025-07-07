صحيفة: اليابان تعتزم تصدير مدمرات إلى الفلبين

ذكرت صحيفة «يوميوري» اليابانية، أمس، أن طوكيو، ستصدّر مدمرات بحرية مستعملة إلى الفلبين، لتعزيز قوة الردع ضد التوسع البحري الصيني، وذلك في إطار تعزيز حليفتي الولايات المتحدة للتعاون بينهما في مواجهة بكين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية متعددة لم تسمها، أن خطة التصدير تشمل ست مدمرات مرافقة من طراز «أبوكوما» تستخدمها قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية منذ أكثر من 30 عاماً.

وأضافت الصحيفة أن وزيري الدفاع الياباني والفلبيني اتفقا على تصدير المدمرات عندما التقيا في سنغافورة الشهر الماضي، وأنه من المقرر أن يفحصها الجيش الفلبيني هذا الصيف في إطار الاستعدادات النهائية.