فيديو.. المحرك كاد يلمس الأرض.. براعة طيار تحول دون كارثة محققة

كادت طائرة تابعة لشركة "باتيك إير" أن تتعرض لحادث خطير أثناء هبوطها في مطار سويكارنو هاتا الدولي في إندونيسيا، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

الطائرة شوهدت وهي تهبط بزاوية غير طبيعية، حتى اقترب أحد محركاتها من ملامسة المدرج، في مشهد أثار الذعر بين المراقبين، لكن قائد الطائرة أظهر مستوى عالياً من الاحتراف والهدوء، وتمكن من تصحيح مسار الهبوط في اللحظة الأخيرة، لينقذ الركاب وطاقم الطائرة من كارثة محققة.

وتزامن الحادث مع ظروف جوية قاسية ضربت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، شملت أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية وسحباً كثيفة، مما أدى إلى اضطراب حركة الطيران، وتأجيل عدة رحلات، وإبقاء بعض الطائرات في الجو بانتظار تحسن الرؤية وظروف الهبوط.

الحادث أثار ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بقدرة الطيار على تجنب ما كان يمكن أن يكون أحد أخطر حوادث الطيران في المنطقة.