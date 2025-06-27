ترامب: سأفكر في قصف إيران مرة أخرى إذا قامت بتخصيب اليورانيوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إنه سيفكر في قصف إيران مرة أخرى إذا قامت بتخصيب اليورانيوم، مشيراً إلى أن «آخر ما سيفكر به الإيرانيون اليوم هو البرنامج النووي».

وشدد الرئيس الأميركي على أنه "لا يجب السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي"، مشيدا بالضربات الأميركية على إيران، ووصفها بـ "الناجحة".

وهدد ترامب قائلا: "سأفكر في قصف إيران مرة أخرى بسبب التخصيب".

وأضاف ترامب، متحدثا للصحافيين في البيت الأبيض، أنه يرغب في أن "تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أية جهة أخرى موثوق بها، بكامل الحقوق في إجراء عمليات تفتيش في إيران".

ورد ترامب على تصريح المرشد الإيراني على خامنئي بانتصار طهران في المعركة، وقال: "لقد هُزمت شرّ هزيمة".