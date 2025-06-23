مصدر: إخلاء قاعدة العديد الأميركية في قطر قبل الضربة الإيرانية

ذكرت مصادر مطلعة اليوم في الدوحة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن حالة الفوضى والذعر قد سادت اليوم عند الساعة الحادية عشر صباحا في قاعدة العديد ودوت صافرات الإنذار ورفعت حالة الإستعداد لدرجة الأحمر.

ووفقا لمصدر في القاعدة قال لـ (د ب أ) إن الأوامر قد صدرت لجميع العاملين في القاعدة بضرورة الإخلاء فورا والعودة إلى منازلهم وتم نقل كبار الضباط من رتبة رائد فأعلى إلى فنادق الدوحة فيما بقي في القاعدة من رتبة النقيب وأقل.

وأضاف مصدر بأن الطائرات قد جرى نقلها منذ فترة من الوقت ولم يعد هناك إلا عدد قليل من العسكريين.

وقال مصدر إن الأوامر صدرت لجميع الأميركيين في قطر بتوخي الحذر وإلتزام منازلهم وبناء على ذلك أغلقت كل مرافق المدينة التعليمية في الدوحة منذ صباح اليوم وجميعها جامعات أميركية.

وأصدرت جامعة تكساس أند أم في قطر توجيهات للعاملين بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر .

وتردد بعض المصادر بأن السلطات الإيرانية قد نسقت الضربة مع الجهات القطرية.

وتوقع البعض بأن ينتهي كل شيء عند هذا الحد وقد عاد الهدوء فعلا إلى الدوحة لكن الشوارع بدت خالية تماما من المارة حتى السابعة مساء بتوقيت الدوحة فيما عادت الحياة تدريجيا عقب الثامنة الى طبيعتها في بعض مناطق الدوحة.

وقال مصدران في الدوحة وفي المنامة بأنه تم إجلاء العائلات الأميركية وإعادتهم الى بلادهم لكن مصدر في البحرين قال إن الإجلاء قد تم تزامنا مع العطلات الصيفية التي تبدأ من هذا الشهر بإغلاق المدارس والجامعات الأمريكية في البحرين.

وقال المصدر في القاعدة الأميركية في المنامة لـ (د ب أ) إن الأوامر قد صدرت للأميركيين العاملين في القاعدة العسكرية هناك بالتزام البقاء في منازلهم وسط توقع لضربة إيرانية وذلك قبل أسبوعين من اليوم .