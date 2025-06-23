الكويت: قواعدنا العسكرية لم تتعرض لأي هجوم صاروخي

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "تعرض إحدى القواعد الجوية العسكرية لهجوم صاروخي" مؤكدة "سلامة سيادة أراضي دولة الكويت من أي انتهاك أو هجوم".

وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي بثته وكالة الأنياء الكويتية اليوم بالجميع تحري الدقة في تداول الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة داعية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.